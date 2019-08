Esperan pago más de 150 burócratas de Bácum

BÁCUM, Sonora.- De los 350 empleados registrados en la nómina del municipio de Bácum, más de 150 continúan sin la regularización en sus pagos y temen se les sigan acumulando, ya que les deben dos quincenas.



José Carlos Murrieta, empleado, platicó que al tomar posesión de las oficinas del Ayuntamiento, la nueva alcaldesa prometió regularizar en 72 horas como máximo los pagos, pero que hasta el momento continúan en las mismas.



Aunque están molestos e inconformes siguen prestando sus servicios, dijo, sin importar las trabas que el nuevo ayuntamiento les ha puesto.



"Es muy importante que nos regularicen los pagos, no estamos exigiendo nada que no merezcamos, nosotros ofrecemos un servicio y ese servicio lleva un pago que no sabemos bien por que no se realiza", resaltó.



Hace un mes y medio que están pasando por esa situación, abundó, y ya casi llega la próxima quincena y no los pueden tener en "ascuas" sobre qué pasará.



Jesús Meza Valencia, encargada de recursos humanos del Ayuntamiento de la administración de Francisco Villanueva, explicó que debido a la duplicidad que hay en ciertos cargos por el conflicto entre los dos presidentes electos, los pagos se han mantenido en pausa.



"Yo estoy entre los empleados que no ha recibido su pago también, estamos esperando que lo antes posible las autoridades que les compete lo solucionen, porque no se puede seguir así", resaltó.