Esperan lluvias para que crezca el pasto en el VY

Ciudad Obregón.- Una “mala racha” viven los ganaderos de Cajeme tras ausentarse las lluvias en este verano, lamentó Ricardo Alcalá Roiz.

Aunque llovió durante semanas pasadas y se logró un pequeño repasto, este se secó, dijo el presidente de la Unión Ganadera Local del Valle del Yaqui, por lo que siguen comprando alimento.

Estamos muy preocupados porque realmente no ha llovido, cae una llovida y ya no vuelve a caer, está en riesgo el pasto, una llovida hace el pasto, pero si no sigue lloviendo se seca”, lamentó.