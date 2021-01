“Es una satisfacción muy grande servir”: Gibrán

Ciudad Obregón.- Aunque como policía hay muchas experiencias amargas, son las buenas y en las que puede servir a la gente las que dejan una gran satisfacción en el día a día de Gibrán Adrián Zazueta Murrieta.

El agente, quien actualmente es comandante del Grupo de Investigaciones, cuenta con 10 años de antigüedad dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, y platicó que fue desde temprana edad que se despertó en él la inquietud por convertirse en policía, “chispita” que lo hizo llegar a donde está hoy en día.

“Cuando estaba en preparatoria tenía amigos y compañeros en la academia y eso me dio curiosidad, me gustaba lo que era la profesión, por eso cuando me tocó elegir qué estudiar, elegí policía”, explicó.

Son muchas las experiencias que ha vivido a lo largo de su trayectoria, mencionó, tanto buenas como malas, pero que es el amor que tiene a su profesión lo que lo motiva a ser un mejor elemento cada día.

La labor de la policía es muy bonita, desde el momento que se activa el radio y que hay un llamado y que logras detener a los delincuentes es una satisfacción muy grande, pero también hay desgracias, me ha tocado ver personas civiles fallecidas y es lamentable, hay de todo, pero de todo aprende uno”, detalló.

Zazueta Murrieta manifestó que pese a que siente que su profesión está desvalorada hoy en día, toda aquella persona que tenga la convicción de convertirse en un servidor público debe animarse, romper paradigmas y “ponerse la camiseta” para cambiar la visión que el mundo tiene de ellos.

Recordó que una de las satisfacciones más grandes que le ha dejado su trabajo fue en agosto del año pasado cuando tuvo la dicha al lado de su compañero, Martín Jiménez Morales, de poder rescatar de un incendio a una ancianita de 93 años de edad invidente que se encontraba atrapada.