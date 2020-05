Es horrible estar en riesgo de contagio: Laboratorista

La rutina de trabajo de Anabel, quien es química bióloga clínica y labora en dos centros de salud públicos, se ha vuelto muchísimo más pesada, tanto física como mentalmente desde que inició la pandemia, pues estar en riesgo constante de contagio es horrible, manifestó.

La joven, de 27 años de edad, comentó que desde que se detectó el primer caso de Covid-19 en Sonora la situación dentro de sus centros de trabajo cambió completamente y todos entraron en una especie de “paranoia” donde el principal temor es enfermar, por lo que entre compañeros se acabó la convivencia y ahora se tratan como si todos fueran de riesgo.

Normalmente dentro de los laboratorios donde labora, Issste e Isssteson, siguen protocolos de seguridad altos para el manejo de muestras, pero con la pandemia ahora todas las pruebas, sean por el tema que sea, se realizan como si se tratará de un contagiado, resaltó.

Ahora cada quien está en su área encerrado con cubreboca, mascarillas y guantes, estamos como en aislamiento hasta dentro del hospital, cada quien en lo suyo, por el temor de no saber quién se está cuidando y quién no, nos tratamos entre todos como si todos tuviéramos coronavirus para evitar contagios dentro del mismo hospital”, abundó.

Comentó que por la falta de personal sus jornadas laborales también se extendieron derivado de la contingencia y en ocasiones tiene turnos de más de 36 horas en un hospital, de donde sale para entrar a otro.

Por pertenecer al sector salud ha sido discriminada en varias ocasiones en tiendas de conveniencia y farmacias, dijo, pues aunque no portaba el uniforme son sitios donde acostumbra ir cotidianamente y ya la reconocen como trabajadora de hospital, por lo que le negaron la entrada.

“Jamás cuando salgo a la calle llevo mi bata o filipina para cuidarme, pero como ellos saben que trabajo en un hospital me niegan la entrada con el pretexto de que por el momento está cerrado o que no están vendiendo porque no tienen cómo cobrar y que no puedo entrar”, indicó.

Cuida a su familia

Vive con sus padres y para protegerlos ideó un plan de entrada a su hogar en el que se asegura de eliminar cualquier posibilidad de contagio, quitándose y desinfectado su ropa de trabajo y accesorios antes de entrar y pasando directamente a bañarse después.

Hizo un llamado a la población a cuidarse para salir rápido de la contingencia sanitaria y seguir, mayormente, las recomendaciones de la Secretaría de Salud para evitar contagiarse y enfermar.