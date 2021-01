Enfrentan comerciantes una dura cuesta de enero

CIUDAD OBREGÓN.- Si bien el sector comercial de Cajeme se vio afectado por las restricciones sanitarias con motivo de la pandemia por Covid-19, ahora enfrenta otro difícil enemigo: La cuesta de enero.

Después de vivir un 2020 con ventas por los suelos, recortes de personal e inclusive cierre de sucursales, el inicio de 2021 no muestra un panorama alentador para el gremio.

En algunos sitios se puede observar que las tiendas están vacías y con pocos clientes y que el bullicio, las prisas y las calles llenas de personas que hubo en diciembre, ya pasaron a la historia.

Armando Hismerio Parra, quien tiene una tienda de venta de instrumentos musicales, platicó que esta cuesta de enero ha sido la más dura en mucho tiempo y que la situación que atraviesan es muy

difícil.

“Está muy difícil, sobre todo por la pandemia que nos viene afectando desde el año pasado, diciembre fue un mes que nosotros esperábamos un repunte significativo, pero no, no fue lo esperado, ahora imagínate enero como está y ahorita estamos sacando como quien dice para sobrevivir”, subrayó.

Ahorita están muy afectados todos, comentó, porque en las ventas todo es una cadenita, donde si la clientela no tiene dinero, el comerciante no vende, el proveedor no vende.

Entre las dificultades de la pandemia y los problemas de cada principio de año, aseguran que no hallan la puerta y así sucesivamente.

Señaló que en su caso tuvo que despedir a varios empleados y comenzar a hacerse cargo del negocio el mismo, pues sus ingresos no daban para más.

A pocos días de terminar el mes en curso, agregó, esperan que el Día del Amor y la amistad en febrero traiga mejores ventas y un poco de esperanza.



CADA AÑO ES ASÍ, PERO...

Julio Alfonso Orduño, propietario de una carnicería en Mercajeme, manifestó que como sucede cíclicamente cada inicio de año las ventas bajaron, pero que aunado a las pérdidas que ya venían cargando por la pandemia desde el año pasado, todo se puso muy feo.

“Desde el año pasado las ventas bajaron con la pandemia, y ahorita está normal, pero normal por la pandemia, continúan bajas, pero se han mantenido, osea nos hemos mantenido bajo”, puntualizó.



Rosa Ícela Beltrán, vendedora de joyería y accesorios, relató que este enero le recuerda a cuando recién abrió su local y que no tenía clientes, porque nadie se acerca, ni a preguntar.

“Está difícil, muy difícil, yo estaba en un local más grande y por la misma crisis tuve que rentar uno más

pequeño, ya si la situación no mejora, yo creo que ya no voy a poder seguir, hay muchos gastos que no se acaban y por desgracia las ventas no han estado nada buenas”, lamentó.



“ESTA MUY DIFÍCIL, SOBRE TODO POR LA PANDEMIA “DESDE EL AÑO PASADO LAS VENTAS BAJARON CON LA “LO DE LA PANDEMIA TODAVÍA NO TERMINA, SI ACASO SE TERMINÓ

Enfrentan comerciantes una dura cuesta de enero

QUE NOS VIENE AFECTANDO DESDE EL AÑO PASADO, DICIEMBRE FUE UN MES QUE NOSOTROS ESPERÁBAMOS UN REPUNTE SIGNIFICATIVO, PERO NO, NO FUE LO ESPERADO, AHORA IMAGÍNATE ENERO COMO ESTÁ Y AHORITA ESTAMOS SACANDO COMO QUIEN DICE PARA SOBREVIVIR”.

ARMANDO HISMERIO PARRA, COMERCIANTE. PANDEMIA, Y AHORITA ESTÁ NORMAL, PERO NORMAL POR LA PANDEMIA, CONTINÚAN BAJAS, PERO SE HAN MANTENIDO, OSEA NOS HEMOS MANTENIDO BAJO”. JULIO ALFONSO ORDUÑO, PROPIETARIO DE UNA CARNICERÍA.

EL CONFINAMIENTO, PERO EL PROBLEMA ES DURO, TODAVÍA USAN LA PALABRA CUESTA DE ENERO, PERO SINCERAMENTE, VA A SER LA CUESTA DEL 2021, VA A ESTAR TREMENDO, VA A ESTAR MUY DIFÍCIL”. LUIS SOTO CARRILLO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MERCAJEME. ES LA CUESTA DEL 2021

El presidente del Consejo de Administración de Mercajeme, Luis Soto Carrillo, explicó que están enfrentando un inicio de año, después del peor año de crisis económica por la pandemia.

“Lo de la pandemia todavía no termina, si acaso se

terminó el confinamiento, pero el problema es duro, todavía usan la palabra cuesta de enero, pero sinceramente, va a ser la cuesta del 2021, va a estar tremendo, va a estar muy difícil”, subrayó.

Muchos locatarios solicitaron varios créditos para solventar la falta de liquidez, resaltó, con eso pagaron nóminas, impuestos y gastos físicos y que sus negocios pudieran permanecer.

“Venimos arrastrando todo el 2020 y eso hace aún más difícil la recuperación, y ahorita estamos viviendo en cierta incertidumbre, porque Cajeme y Sonora tienden hacia el color rojo y volver a cerrar significa morir para muchos comercios”, aseveró.

En estos momentos las ventas a lo mucho llegan al 40%, lamentó, está situación la viven los más de 250 locatarios del Mercado.