Enfermero le echa todos los kilos a su trabajo

Ciudad Obregón.- Trabajar en momentos de la pandemia del coronavirus dentro de un nosocomio no es fácil, pero Óscar Montes Echeverría está totalmente decidido a cumplir con su misión.



“Es difícil saberse trabajando bajo más riesgo del normal, pero la actitud que tomemos ante esta contingencia lo es todo, no queda más que echarle todo los kilos a nuestro trabajo, porque es muy importante”, expresó el jefe de Enfermería en el área de Urgencias del Hospital General Regional número 1 del IMSS.



Platicó que trabajar con el equipo de protección especial es muy pesado y que las jornadas laborales se vuelven tediosas porque el traje limita la movilidad normal y ya que se lo ponen no se lo pueden quitar para nada y duran las 8 horas de su turno sin poder tomar agua o ir al baño.



Aunque todo transcurre muy tranquilo en el área de atención de Covid-19 del IMSS, pues hasta el momento no hay internados por ese tema, dijo, por ser una enfermedad nueva y desconocida para ellos existe temor.



Comentó que tienen la esperanza de que las cifras por este virus en Sonora se mantengan y que el trabajo no se les sature como en otros estados del País porque el que todo esté “tranquilo” los motiva a seguir trabajando.



Hay miedo



Como jefe de departamento tiene que lidiar con muchas situaciones y una que se le ha presentado en repetidas ocasiones últimamente es la de compañeros que se rehúsan a trabajar en el área aislada para posibles casos de Covid-19 por miedo de contagiarse.



“El desconocer la enfermedad es algo muy frustrante, por más protocolos que aprendamos, es algo nuevo para nosotros y hasta el momento de atenderla sabremos a qué nos enfrentamos, pero estamos listos y tenemos el optimismo de que saldremos bien librados de

esto”, detalló.



Indicó que como profesionista de la salud es la primera ocasión que le toca pasar por una emergencia sanitaria de este tipo y que aunque en la escuela les enseñaron cómo sobrellevar estas situaciones, en lo personal lo veía como una posibilidad muy lejana.



Para proteger a su familia al llegar a su casa tuvo que cambiar su rutina, señaló, adecuó un lugar en el porche de su domicilio donde se quita la ropa de trabajo y se baña con la manguera, esto para evitar introducir algún contaminante que comprometa la salud de los suyos.