Endurecen medidas "anti Covid" en Central Camionera de Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Para evitar el "tráfico" del Covid-19 entre los viajeros que parten y llegan de la Central Camionera "Faustino Félix Serna" se endurecieron las medidas de precaución al interior del lugar.

Omar Serna Cordova, director de la paramunicipal, manifestó que con la "alerta anticontagio" buscan minimizar al máximo los posibles contagios.

Como habían tenido resistencia de los usuarios para utilizar cubrebocas, mantener sana distancia y acatar las medidas de seguridad dentro del sitio, dijo, el que no cumpla será retirado de la Central.

"La alerta anticontagio funciona muy sencillo, toda aquella persona que no esté usando cubrebocas, y no traiga los aditamentos necesarios para cubrirse y protegerse, se le indicará que debe seguirlos y si no coopera, se le pedirá que se retire de las instalaciones y no podrá abordar", indicó.