En un acto heroico José Manuel perdió la vida por salvar a una mujer que se ahogaba en la Laguna del Náinari

Ciudad Obregón.- Lo que parecía una tarde convencional para José Manuel, de 28 años de edad, en cuestión de segundos se convirtió en un trágico destino, pues al salvar a una mujer de ahogarse en las aguas de la Laguna del Náinari, el perdió la vida.

En un acto de buena fe, sin pensarlo, el joven al ver a la necesitada fémina, identificada como Silvia Patricia, de 30 años, originario de Tijuana, flotando en el interior del agua, no dudó en arrojarse para ponerla a salvo, pero no contaba con que las condiciones del lago lo atraparían y ya no podría salir.

Francisco Mendoza Calderón, Titular de la Unidad de Protección Civil, explicó que fue poco después de las 16:00 horas cuando recibieron el reporte de que en la “Novia de Cajeme” había unas personas ahogándose.

Tardaron alrededor de tres minutos en arribar al lugar, dijo, al llegar se percataron de que un joven estaba acercando a la orilla a otra persona por lo que se introdujeron al agua a brindarle apoyo. Lograron sacar a la fémina, que se encontraba con casi nulos signos vitales, pero no pudieron brindar ayuda al muchacho, que se hundió en el cuerpo de agua, resaltó.

Desgraciadamente perdió la vida un gran ser humano que quiso salvar a otra persona, a quien logramos sacar con vida, con pocos signos vitales, y que fue reanimada por paramédicos de la Cruz Roja, pero a el ya no lo pudimos auxiliar”, indicó.

Búsqueda duró más de dos horas

Luego de su desaparición, comentó, se inició una exhaustiva búsqueda donde participaron más de 40 personas entre personal de Cruz Roja, Bomberos, Policía Municipal y otras dependencias, la cual duraría poco más de dos horas.



Puntualizó que en el lugar se reunieron gran cantidad de personas, entre familiares, allegados y la ciudadanía en general quienes estuvieron de espectadores mientras se lograba ubicar al joven.



El cuerpo sin vida de José Manuel fue encontrado a pocos metros de la orilla, y se logró su localización gracias a la utilización de una balsa, buzos y el uso de unas redes que denominan “changos” y mediante arrastre se logró ubicarlo.

Subrayó que desde hace más de 30 años que no se registraba un accidente de este tipo en la “Novia de Cajeme”, ya que en el lugar está prohibido meterse a nadar. Hasta el momento, añadió, se desconocen los motivos por los cuales la mujer afectada estaba en el agua, ya que fue sacada inconsciente de esta y continua bajo observación médica.

