Empiezan a llegar cartas a pacientes del Área Covid

Ciudad Obregón, Sonora.- Las primeras cartas de familiares y amigos de pacientes internados en el Área Covid, empezaron a llegar al “Covibuzón”, el cual fue instalado el pasado martes por enfermeras de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS, para motivarlos y ayudar a mejorar su estado de ánimo.

Karen Valencia León, enfermera de esa unidad, expresó que la respuesta de las personas cercanas a los pacientes con Covid-19 ha sido muy positiva y rápidamente las cartas empezaron a llegar.

Hasta ayer habían entregado 23 cartas, señaló, los pacientes mostraron gran alegría al recibirlas y les compartieron que tener noticias del exterior los hace sentir muy bien.

Si han venido a dejar muchas cartas los familiares y amigos y los pacientes se pusieron muy emotivos al recibir noticias de sus esposas, hijos, amigos, nietos, fue su momento de felicidad en medio de tanto caos”, indicó.

Comenzaron esta acción, señaló, para que el estado de ánimo de los pacientes mejorara, porque al estar en un área aislada, alejados del exterior, luchando con una enfermedad y sin nada con qué entretenerse los deprime mucho.

“Hemos tenido pacientes que se sienten tan deprimidos por no saber nada de nadie del exterior que no quieren comer, cómo podemos nosotros les damos ánimo, pero no es la misma escuchar palabras de desconocidos, que leer lo que sus seres queridos les desean directamente, confiamos en que ayudará en su mejoría”, indicó.

Explicó que el buzón fue colocado en la entrada principal de la Unidad Médica y se mantendrá mientras exista el área Covid y haya pacientes aislados.