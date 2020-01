Empieza 2020 sin aumento a la tortilla

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El precio de la tortilla oscila de los 18 a los 23 pesos según sea la zona del municipio donde se oferte, y a la fecha no se tiene previsto ningún incremento general a estos precios en al menos el primer trimestre del año, manifestó Antonio Machado Domínguez.

El presidente de la Asociación de Industriales Productores de Tortilla y Derivados del Maíz del Estado de Sonora explicó que los precios que manejan actualmente los más de 300 negocios de ventas de tortilla que hay registrados en Cajeme se basan en el balance de gastos que tenga cada uno individualmente.

Las tortillerías manejan cada una sus precios, dependiendo la zona donde estén ubicadas, dijo, de la calle 200 hacia el Sur es un precio muy diferente al de la calle 200 hacia el Norte o en el Centro de la ciudad.

"De momento todavía no se tienen previstos cambios en los precios, y mientras la materia prima no suba, no hay motivo para hacer un aumento masivo, cada uno según sus gastos tiende a subirle, pero en general no hay plan", abundó.

En cuanto a las ventas de fin de año, platicó que se encuentran contentos con los resultados, ya que a la mayoría de los establecimientos les fue bien.