Eligen a capitán de la Marina como comisario en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Con trece votos a favor, siete en contra y una abstención, Cándido Tarango Velázquez, capitán de la Secretaría de Marina, fue designado ayer en sesión ordinaria de Cabildo como nuevo comisario de Seguridad Pública de este municipio.



Ante la renuncia con carácter de irrevocable que presentó Francisco Cano Castro y que fue aprobada ahí mismo con 18 votos a favor, dos en contra y una abstención, el nuevo comisario tomó protesta ante el colegiado.

En la sesión que duró más de dos horas, la mayoría de los ediles eligieron al capitán entre una terna donde figuraron también José Rosendo Moreno, actual jefe del departamento de Tránsito y el policía municipal José Héctor Montoya Gómez.



Aunque algunos regidores solicitaron conocer primero a Tarango Velázquez, así como su propuesta para combatir la inseguridad que se vive en Cajeme, la decisión se tomó luego de algunas discusiones.



Rosendo Eliseo Arrayales Terán, regidor del Partido del Trabajo, cuestionó a Contraloría Municipal por no sancionar a los responsables de dejar la Dirección de Seguridad Pública por un mes, cuando Cano Castro solicitó un permiso.



Dejaron a la Dirección de Seguridad Pública por un mes, este mes ya hay 50 ejecuciones en Cajeme y no hay preocupación ni señal de ponerle atención al tema”, apuntó.



En el debate el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado reconoció la labor que ejerció Cano Castro durante su periodo y pese a las ejecuciones de las que hizo mención Arrayales Terán, aseguró que se va caminando en el combate a la violencia en Cajeme.



“Nosotros no desconfiamos del comandante, reconocemos el trabajo, ha sido un elemento valioso, el tema de seguridad no lo podemos reducir ni politizar”, expresó, “tenemos que ser respetuosos de los procesos y estamos caminando, creo que ahí están los datos del comportamiento delictivo; los delitos de alto impacto no son tarea exclusiva del municipio”.



