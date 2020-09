Don Salvador Empieza negocio de venta de plantas

CIUDAD OBREGÓN.- Con las marcas propias que la edad le ha dejado en el rostro, una gran sonrisa y mucho optimismo, don Salvador Velderráin, de 72 años de edad, vende diferentes tipos plantas por fuera de su domicilio para ganar una “feriecita” y poder llevar sustento a su hogar.



Sentado en un banquito por fuera de su vivienda en la calle Alcalá esquina con bulevar Colonial, de la colonia Urbi Villa del Rey, aprovecha las horas en que baja el calor para ofrecer a la venta a todo aquel transeúnte que vaya pasando plantas desérticas, palmeras, orejas de burro y otras especies, las cuales coloca sobre la banqueta.



Comencé a vender estas plantitas para sacar una ‘feriecita’ y hacer menos pesada la situación de mi casa, porque sí le estábamos batallando feo, trabajaba de paquetero, pero nos pararon por la pandemia y ya tenía casi 6 meses sin trabajar”, indicó.



El abuelito platicó que permaneció muchos meses sin hacer nada y hasta hace un par de días se le ocurrió comenzar su “negocito”, y se puso a cortar brotes de las plantas que su esposa tiene en casa y hacer macetitas.



Explicó que aun cuando tiene un par de días que comenzó esta actividad, si se han acercado personas a comprarle y que ya hasta tuvo que ir al vivero a conseguir más plantas para continuar vendiendo.

“Vendo plantitas económicas de 20 pesos, 30, 50 pesos, a lo mejor no les gano mucho, pero con 5, 10 pesos que me quedan para ir asegurando la comida diaria, porque ahorita no alcanza, está bien caro todo”, subrayó.



¿Dónde lo puede hallar?



El punto de venta de don Salvador se encuentra en Alcalá No. 3801 esquina con bulevar Colonial, en la colonia Urbi Villa, de las 17:00 a las 20:00 horas.