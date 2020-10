Don Guille, de 70 años, clama por un trabajo formal que le ayude a salir adelante ¿Puede apoyarlo?

CIUDAD OBREGÓN.- Con el semblante cansado y las arrugas que a sus 70 años han cubierto su rostro, Guillermo Martínez Castillón, mejor conocido como “Don Guille”, se encuentra en la búsqueda de un trabajo formal que le ofrezca seguridad social para seguir atendiendo un problema de salud que tiene y poder pensionarse como se debe.



“Don Guille” el pasado miércoles se volvió viral en redes sociales luego de que una sobrina de él hiciera una publicación con su foto sosteniendo un letrero que decía: 'Tengo 70 años, busco trabajo, soy muy responsable, honesto y serio', imagen que se compartió miles de veces.



El septuagenario platicó que hace tres meses se quedó sin trabajo y desde entonces comenzó a batallar, pues con las “chambitas” de albañilería, pintura, limpieza, poda de árboles, entre otras, que hace, apenas le alcanza.



Vive con su esposa y dos nietos, uno de ellos con discapacidad motriz, señaló, y a pesar de que este tiempo ha podido salir adelante, necesita tener algo que le dé la seguridad de que no faltará el pan en su casa todos los días.



He estado sobreviviendo con los 100, 200 pesos que me caen de vez en cuando con los trabajitos que hago, pero necesito un trabajo que tenga Seguro, para poder cotizar, me faltan 40 semanas para pensionarme, y poder operarme la hernia que tengo”, subrayó.