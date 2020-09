Disminuyen 90% las atenciones por Covid-19 en Issste de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Las atenciones por posibles casos de Covid-19 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de Cajeme disminuyeron en un 90%, sin embargo, se espera un rebrote en los próximos días, indicó Severo Castro Paz.



El director de la clínica manifestó que luego de que durante los meses de mayo a la segunda quincena de agosto estuvieron brindando hasta 30 consultas diarias a posibles pacientes con Covid-19, al día de hoy atienden de dos a tres.



Aunque las atenciones han disminuido considerablemente, explicó, en los próximos días se espera un rebrote, por lo cual ya están trabajando en un plan de contención.



En el instituto, señaló, desde que se intensificaron los servicios por esta enfermedad en mayo, instalaron en urgencias un módulo especial donde llegaron a tener hasta 25 pacientes hospitalizados y que hoy solamente tienen uno, un adulto mayor, de 92 años de edad.



“Esto no ha terminado, hasta que esté la vacuna podremos hablar ya de una seguridad para todos, mientras tenemos que seguir con las medidas de seguridad contra Covid-19, tenemos que hacer conciencia de que la vida no puede ser la misma de antes, porque el riesgo es muy grande”, resaltó.



La población debe tener conciencia y no relajarse, mencionó, ni creer que por su rango de edad o condición de salud el Covid no le afectará, ya que la enfermedad tiene un comportamiento impredecible y no se sabe quién podrá superarla o no.