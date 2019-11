Disfruta Francisco pescar en canal bajo

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Desde que Francisco Orduño se quedó sin un trabajo de horario fijo, hace aproximadamente cinco años, disfruta de pescar en el canal bajo dos o tres veces por semana.

El vecino de la colonia Infonavit Yukuhimari platicó que desde que se convirtió en su propio jefe y que puede organizar mejor sus tiempos, disfruta de pasar un par de horas pescando tilapia y bagre en las aguas del canal bajo y en ocasiones de la Laguna del Náinari.

Si le va bien saca hasta 10 pescados, dijo, hay días en que no logra atrapar ninguno.

"Pescar me relaja, aprovecho el tiempo para pensar y estar tranquilo, el sonido del agua me da tranquilidad, y con lo que saco me preparo rica comida como callitos, filete con verduras o caldo", manifestó.

Subrayó que aprendió a pescar desde chamaco, pero siempre esperaba a ir a arroyos o la presa para realizar la actividad y fue hasta hace unos años que consideró hacerlo en los canales teniendo buenos resultados.

Los peces que saca de tamaño muy pequeño los regresa al agua, porque así no tienen mucha carne y no sirven de mucho, manifestó, por lo general de cada cinco pescados que extrae del agua, dos o tres son muy pequeños como para "hacer el daño" y llevárselos.

Llega al canal en su bicicleta y siempre escoge diferentes puntos para pescar, desde el poblado de Esperanza hasta Providencia, enfatizó.