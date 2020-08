Detiene bloqueo ferroviario de los Yaquis distribución de libros de texto básico

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Por el bloqueo ferroviario que miembros de la etnia Yaqui mantienen a la altura de Vícam desde hace 12 días cerca de 80 mil libros de texto gratuito de educación básica se encuentran detenidos, indicó Felipe Javier Peña.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), manifestó que durante este ciclo escolar se inició con un programa piloto para movilizar los libros de texto gratuito por el ferrocarril, pero que no se ha podido desarrollar correctamente por el bloqueo de las vías del tren.

“Lo libros para las primarias del estado de Sonora están atorados y deben de llegar antes del día 30 de agosto, si no se quita el bloqueo tampoco va a haber libros de texto en Sonora”, indicó.

José Víctor Guerrero González, Secretario de Educación y Cultura (SEC), resaltó que mantienen un estrecho contacto con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) para resolver cualquier faltante de libros de texto en el estado y que a través de ellos tuvieron conocimiento de que existen inconvenientes en el traslado de uno de los envíos.

Especial

Comentó que están realizando las acciones necesarias para que a la brevedad lleguen a Sonora todos los libros de texto y con disponibilidad para entregarse a los padres de familia para el uso de los niños de educación Básica.

En la reciente reunión que tuvieron autoridades federales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) con miembros de la etnia Yaqui que mantienen los bloqueos, el coordinador nacional de la dependencia, Hugo Aguilar Ortiz, solicitó a la tribu tener buena fe para resolver primero los problemas que el bloqueo ferroviario esta generando al tener detenidos a cientos de vagones que transportan libros de texto y que se requieren movilizar para su distribución.

Sin embargo, autoridades de la etnia, manifestaron que hasta no tener acuerdos concretos y no de palabra, no retirarán ningún bloqueo, ni el de la carretera, ni el de las vías del tren.