Detectan robos electrónicos en empresas de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Al menos seis casos de delitos cibernéticos, a través del robo, se han registrado en empresas de Cajeme, con altas sumas de dinero.



José Manuel Acosta Rendón, jefe de Informática y Telecomunicaciones en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), expuso que los detectados hasta el momento como delincuentes son personas de otros países, y no de México.



“Están robando en Ciudad Obregón, en Sonora, mucho dinero, tenemos casos abiertos por más de un millón de pesos a un solo afectado, tenemos cinco abiertos o en proceso y uno que ya se ganó, son casos desde los 130 mil pesos hasta el millón 800 mil pesos que se han robado a través del fraude electrónico”, comentó.



El municipio, que se pudiera creer que no es un punto de interés para la delincuencia, es todo un paraíso por sus empresas de no gran tamaño y su falta de prevención y precaución en el tema, advirtió, además de la falta de legislación y expertos en el área de derecho informático.



“Sólo en lo que va del año hemos atendido como asesoría, poco más de 80 casos de fraude en Obregón, en la página Sonora Cibersegura, desde pagos que se realizaron por un par de zapatos, hasta robos a empresas, donde pasa el millón de pesos”, alertó.



En Cajeme no se cuenta con los procesos ni protocolos para recibir una denuncia de ciber delincuencia, explicó, por ello la necesidad del actuar personal con la prevención.



Según datos internacionales, estos delitos son la segunda actividad que más dinero le está dejando al crimen organizado después del narcotráfico, y según datos de la Condusef, hasta el primer trimestre del año pasado, más del 64% de los casos de fraude, se dan de manera electrónica.



“Sobrepasaron por mucho al fraude tradicional como la clonación de tarjetas, ahora lo principal es el robo por Internet”, describió.