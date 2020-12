Después de su lucha contra el cáncer, busca ser inspiración para otras personas

CIUDAD OBREGÓN.- Las pruebas y dificultades que Rosario López Ochoa ha enfrentado en los últimos cinco años luego de haber sido diagnosticado con cáncer y desahuciado dos veces, lo han ayudado a mantenerse firme para sobrellevar su enfermedad.

Ahora busca ser inspiración para otras personas que cruzan una situación similar contando su experiencia en conferencias.

Tiene 30 años de edad, es militar y en 2015 fue diagnosticado por primera vez con cáncer, luego de que le encontraran un tumor en el muslo izquierdo y otros más en los pulmones.

Platicó que desde su primer diagnóstico los médicos le dijeron que no había mucho que hacer y que el tratamiento que le darían sería sólo para hacer más llevadero lo que le quedaba de vida, pero milagrosamente ocho meses después se encontraba “limpio” de esa enfermedad.

Desde aquella vez, señaló, se mantuvo en observación médica y en enero de este año nuevamente le detectaron tumores en fase terminal en los pulmones, dándole unos pocos meses de vida.

Manifestó que desde que se supo enfermo se encomendó a Dios y comenzó a aprender una nueva forma de vivir, disfrutando al máximo cada día

Desde que me supe enfermo, primero como todos, me decaí, pero después me aferré a la vida y dije que no me dejaría vencer, comencé a estudiar Sicología y me especialicé como conferencista.