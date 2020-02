Desmiente "Siri" golpiza a mesero y guardia de antro tras video

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Después de hacerse viral, nuevamente en redes sociales, con un video que muestra una riña en las afueras de un antro de Ciudad Obregón, el diputado local Orlando "el Siri" Salido Rivera, desmintió su participación.

"Éste domingo fui acusado directamente de haber agredido físicamente a un trabajador de La Cuadra Patio/Cantina. Me apena mucho la situación, una persona cercana a mí fue la responsable de esta situación, yo no fui quién agredió al guardia de seguridad; acepto que estuve presente e intenté separar a los involucrados, pero yo jamás le ocasioné un daño a una persona", indicó por medio de su red social.

En el video que permanece en la web, se muestra una riña de diversas personas contra los guardias de seguridad del establecimiento ubicado sobre la calle 6 de Abril y Veracruz, y la presencia del también ex boxeador profesionista mexicano.

Según versión de testigos, el "Siri" y su cuñado ya habían establecido una riña al interior del local, de donde tuvieron que ser sacados por golpear al mesero cuando se encontraban en estado de ebriedad.

En las imágenes se muestra a éste dando una patada a la puerta, y después caer al suelo.

"Ésta situación ha sido aprovechada por personas que quieren afectar mi postura política y mi cargo como legislador, ya que me acusan de que supuestamente traía drogas y las estaba consumiendo; éste día acudí a realizarme un antidoping que salió negativo", detalló el también legislador.

Tras los hechos que ya había protagonizado en otro antro en el 2018, donde supuestamente golpeó a su esposa, video que también permanece en redes sociales, y otra cuando en una tienda de conveniencia no le brindaron la venta de alcohol, al estar fuera de horario, éste señaló que no será una limitante, para seguir con su labor.

"Reconozco lo que he vivido en el pasado, pero siempre he dicho, mi intensión actual es trabajar y darle resultados a los cajemenses", detalló.

Según versión del personal del antro, las agresiones físicas le ocasionaron un fuerte hematoma en el ojo a uno de los meseros, y frente a ésta versión, Salido Rivera recalcó la suya.

"Estas acusaciones en mi contra, que fueron injustas, porque en el video no se comprueba que agredí a alguien, no me van a detener. Seguiré trabajando como lo he hecho hasta este momento", concluyó.