Denunciar no te garantiza seguridad: Víctimas de acoso sin respuestas en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- A pesar de que las autoridades aseguran que si Alma Lourdes, víctima de feminicidio, hubiera denunciado de manera formal el acoso que vivía, su caso hubiera tenido otro desenlace; en Cajeme hay quienes tienen años esperando que se le dé seguimiento a sus denuncias sin que pase nada.

Tal es el caso de Socorro, de 49 años de edad, que hace alrededor de 20 años puso una denuncia por acoso y hostigamiento, y que después de años y más años de vueltas y trámites, hasta el pasado mes de marzo tuvo una respuesta, pero solo para llenar más papeleo.

Tengo una denuncia por acoso y hostigamiento, mentiras no te hacen caso en la Fiscalía, ni en la comandancia, mentiras a Alma no le hubiera salvado la vida. Saben qué hacen con los casos los pasan a atención temprana, luego al MP y de ahí no pasa el expediente”, señaló.

Cuando ha tenido la suerte que le den alguna atención, mencionó, siempre le han dicho lo mismo, que mientras no haya flagrancia, no procede.

Todo este tiempo, puntualizó, ha vivido con miedo, sin poder realizar las actividades de su día a día en paz, sufriendo ansiedad, depresión y otras enfermedades, mientras que su agresor sigue en libertad.

Tengo muchos años intentando que se me haga justicia, he dado muchísimas vueltas, siempre que me pasa algo, los he llamado, he denunciado todo, cada acción, cuando se metió a mi casa y me quiso abusar, los insultos que me hacía, he traído fotos, pero se les hace ridículo eso, se les hace tonto, no le prestan la atención debida”, indicó.