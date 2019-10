Denuncian poda irresponsable de árboles en secundaria de Obregón

Ciudad Obregón.- Ocho yucatecos que se encuentran en el interior de la secundaria José Rafael Campoy y que cubrían la fachada de su nuevo edificio fueron podados de manera radical, dejándoles solamente el tronco sin nada de follaje, manifestaron vecinos de la secundaria.

Vecinos de las calles 200 esquina con chihuahua compartieron su descontento por la situación y exigieron a las autoridades se haga algo al respecto.

Una trabajadora de un comercio frente a la escuela, expresó que desde el día de ayer temprano empezaron con la poda de los árboles, “masacrándolos” hasta dejarlos en los puros tronquitos.

Yo creo que lo hicieron para que luzca el nuevo edificio de la escuela, pero no se debe hacer eso, pobres árboles”, abundó.

Estos árboles tenían más de quince años de vida y no es justo que les hicieran esto, por que no es poda convencional, ya que les cortaron todo el follaje, no las ramas secas, ni disminuyeron su volumen, aparte de que no es temporada.

Se encuentran preocupados por la vida de estas especies, ya que por esta acción se pudieran secar.