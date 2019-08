Denuncian fallas en baños y aires del Issste Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Baños fuera de servicio, regaderas sucias y en mal estado, fallas en la refrigeración y falta de limpieza en general, son algunas de las denuncias que hicieron familiares de pacientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).



Laura Encinas Almada platicó que su padre está internado en recuperación de una operación de cadera desde hace poco más de un mes y que ha sido un infierno debido a las condiciones actuales del hospital.



"No hay aire acondicionado y es un calorón, es una injusticia muy grande que alguien recién operado tenga que recuperarse sufriendo esto, traemos abanicos, pero no son suficiente", resaltó.



"Lo que más me preocupa es la limpieza, ya que en ocasiones los baños están sucios y el olor llega al exterior", abundó Rosario, familiar de un paciente.



"Me toca cuidar a mi abuelo, que está en el área de hospitalización y lo que más tristeza me da son los baños, a veces los malos olores nos alcanzan afuera", mencionó.



También es culpa de las personas que lo utilizan, señaló, ya que lo hacen aún cuando están fuera de servicio.



Trabajan en falla



El director de la clínica hospital, Severo Castro Paz, explicó que en cuanto al aire acondicionado es un área muy pequeña en la que este falla y que se debe al tiempo de vida del aparato y la falta de recursos para rehabilitarlos, pero que se encuentran realizando gestiones para solucionarlo a la brevedad.



En el tema de limpieza, mediante un recorrido realizado al lado de las autoridades por la unidad, se pudo constatar que las condiciones son buenas y el sitio en general luce limpio y pese a que el inmobiliario de los baños es antiguo, se mantiene la higiene.



De tres meses a la fecha se cambiaron las 48 camas con las que cuentan, dijo, están realizando trabajos constantes para mejorar las condiciones en las que recibieron la clínica y se ha visto reflejado en el incremento en casi un 50% de las consultas y asistencia de derechohabientes al lugar.



Indicó que cuentan con inventario de más del 80% de medicamentos, eliminando con ello la principal queja que golpeaba al hospital a principios de año, además de que ya realizan operaciones porque los quirófanos están en completo funcionamiento.



"Encontramos una institución demasiado abandonada con mucha carencia de servicios, y no nos toca juzgar a los que se fueron, pero dejaron en cero la clínica, hoy en día estamos levantando la institución para brindar servicio de calidad y calidez al paciente y ya lo estamos haciendo", concluyó.