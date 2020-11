Defienden familiares a supuesto “robaniños” en Cajeme

Ciudad Obregón.- Familiares de Jesús Ernesto “N.”, quien quedó a disposición del Ministerio Público por supuestamente haber intentado robarse un niño en la colonia Centro la mañana del viernes, aseguran que todo es un malentendido derivado de un ataque epiléptico que sufrió el hombre.

Daniela Mendoza, prima del detenido, explicó que el hombre sufre de ataques epilépticos y que a diferencia de otras personas con esta enfermedad, en lugar de convulsionar y caer al suelo, su reacción es agarrar fuerte a quien tenga cerca, y desafortunadamente se trataba de un niño.

“Por la situación que se vive en Cajeme lo que piensa uno es que te van a quitar a tu hijo, y si es cierto, como familia, entendemos, pero en este caso no es así, al contrario, en medio de su ataque todavía fue golpeado, no se vale”, subrayó.

Lo que buscan es que se agilice todo, dijo, ya que desde el viernes sólo han podido ver a su primo dos minutos, y no saben con certeza su estado de salud, ni nada.

Resaltó que ya presentaron el archivo médico de Jesús Ernesto en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), con el que prueban su enfermedad, y ahora sólo están esperando a ver qué sucede.

“Jesús iba rumbo a su trabajo, él trabaja en una ferretería, él es un hombre honrado, honesto, y de hogar, un buen padre de familia, si no supiéramos qué pasó realmente no estaríamos aquí hablando por él, no tiene vicios, no fuma, no toma, se cuida mucho por su enfermedad”, indicó.

Agregó que hacen un llamado a las personas que viajaban en el camión donde sucedió todo a acercarse y ayudar en el caso, ya que contar con testigos en este momento les seria de mucha ayuda.