Decomisos de autos "chocolates" está vigente en carretera

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque los decomisos de los autos "chocolates" no están vigentes en las calles de Cajeme, sobre la carretera federal sí lo están, alertó Fidel Lugo Ayala.



Para evitar afectar a las familias y a su patrimonio, en la visita de la gobernadora del Estado a Cajeme, entregó una solicitud de apoyo para evitar esta acción, expuso el presidente de Sipaffa, ya que muchas familias necesitan el traslado por cuestiones médicas hacia otra zona o por cuestiones estudiantiles.



"Desde que se terminaron las vacaciones de todos los gobiernos, de ahí para acá se empezaron los decomisos pero en las carreteras federales, no han entrado a los municipios porque hemos estado insistiendo en que dañarían la economía familiar y que estos autos son una herramienta de trabajo y de necesidad", comentó.



Todo propietario de un vehículo americano debe circular bien documentado, recordó, y como se ha exhortado en ocasiones pasadas, debe evitar su paso por la Carretera Internacional.



"Ya hemos hecho muchas veces llamado de la gente, sigue transitando por las carreteras, por eso nos acercamos con la gobernadora, para que se permita la circulación desde Hermosillo hasta Estación Don", mencionó.



Esta petición también se realizó de manera oficial al secretario nacional de Seguridad Pública, añadió, explicando la situación.



Recordó que para un sano circular, es necesario el seguro contra daños a terceros con el que ya cuentan al menos el 80% de los "pafas" afiliados a su organización, así como una carta de no robo.



"Esto lo está pidiendo el gobierno del Estado, tanto la afiliación del vehículo vigente, la carta de no robo, el seguro y la licencia, la mayoría ya cumple con eso, y a quien no, se les hace el llamado porque van a tener problemas", concluyó.