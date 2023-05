Dará Sader apoyo por mil mdp a productores del sur de Sonora; evalúan liberar oficinas

Ciudad Obregón.- La Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales (Sader) ofreció a los productores del sur de Sonora, en la reunión que mantuvieron el pasado martes, un monto de apoyo de mil millones de pesos de los tres mil que solicitaron y requieren para salir adelante, por lo los agricultores están evaluando la posibilidad de liberar las oficinas.

Luis Antonio Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) y la Unión de Crédito Agrícola (Ucay), explicó que están evaluando que pasará con el plantón que mantienen, esto luego de haber sido recibidos por el titular de la Sader, Víctor Villalobos Arambula.

Dijo que tras en la reunión les ofrecieron regular el precio base de 310 dólares por tonelada de trigo, y un apoyo adicional de 600 pesos, que aunque no se acerca a lo que requieren para igualar el costo del grano a 8 mil pesos, es un paso hacia delante.

No estamos contentos, no nos satisface, pero tenemos apertura, las puertas que se tocaron en la Ciudad de México ya se están abriendo, la Sader nos ofreció mil millones de los 3 mil que necesitamos, es un gran paso, no como quisiéramos, pero se está avanzando, sobre el plantón estamos platicando, estamos viendo, estamos esperando que se haga oficial este ofrecimiento para ver que pasará en sinónimo de un avance, no de que la lucha ha terminado”, celebró.