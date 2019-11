Danzante lleva su pasión de la mano con la tradición

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- La danza yaqui, representativa del Sur de Sonora, su vestimenta y su historia, han hecho que Jesús Manuel Torres Herrera, de 21 años, encontrara una nueva pasión.

Llevo en el grupo alrededor de 5 años. Desde que entré a la preparatoria tuve la oportunidad de entrar al grupo, me interesó, asistí a los ensayos y me enamoré de está tradición", expresó.

Aunque sentía cierta atracción por la danza, por su timidez nunca imaginó que un día la llevaría a cabo, platicó, y ahora su trabajo es más que admirado por muchos.

La danza no es fácil y cada uno de sus pasos y partes de la vestimenta vale la pena, destacó, además que quienes la bailan deben enfrentarse a las críticas de los indígenas que la representan de manera original.

Este año, Manuel se mantendrá en la ciudad en distintas presentaciones, mencionó, sin embargo, durante el 2020 le espera una gira nacional para poder seguir llevando a cabo lo que más le gusta desarrollar.

Fue más de un mes lo que le llevó la preparación para poderse presentar la primera vez que lo hizo en un evento, dijo, momento en el que decidió que todo valía la pena para continuar.

"Me transformo en otro, siento que no soy yo, me meto en lo que estoy representando, me dejo llevar por lo que siento, por lo que me dice la música en ese momento, mi familia está muy orgullosa", concluyó.