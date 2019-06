Dan prórroga a autos extranjeros

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Una prórroga de quince días logró la organización "Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familiar" (Sipafa), tras el decomiso de vehículos de procedencia extranjera que se intentó aplicar en semanas pasadas en Sonora, anunció Fidel Lugo Ayala.



El presidente de la Sipafa recordó que ya se había dado una tregua de doce días, y aunque vencía este domingo, se tendrán quince días más para que las familias se actualicen en su afiliación.



Para que un vehículo de procedencia extranjera no sea decomisado es necesario que cumpla con cuatro requisitos, expuso, entre ellos el de estar afiliado a una organización Pafa.



"Vimos muy poquito el tiempo que estaba dando el gobierno del Estado y nos abocamos a Hermosillo para tocar puertas y ahí explicamos que hay familias que al momento no tienen para sacar la licencia, el seguro, la carta de no robo y su afiliación", comentó.



La prórroga que iba a culminar este domingo, se extendió hasta el 15 de julio, insistió, fecha para la cual todos los autos modelo 2009 y anteriores, deberán contar con los cuatro requisitos esenciales para poder circular.



"La afiliación debe estar vigente, el seguro de daños a terceros, la carta de no robo y la licencia, son esos cuatro requisitos los que debe de traer una familia de un vehículo de procedencia extranjera", recalcó.



Los autos modelos del 2010 y más recientes, deberán permanecer bajo resguardo en los domicilios y no circular, mencionó, así como los de lujo y deportivos.



Ninguno de estos vehículos e inclusive los del 2009 y anteriores, podrán circular sobre las carreteras, alertó, pues correrán el riesgo de ser decomisados.