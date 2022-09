Dan el último adiós a la niña Luz Virginia, quien falleció por dengue en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.– En un emotivo funeral, familiares y amigos de Luz Virginia, que el pasado miércoles falleció en el Hospital del Niño y la Mujer presuntamente por complicaciones por dengue, le dieron el último adiós.

En un féretro de color blanco rodeada de arreglos florales, la menor de 12 años de edad, fue velada en su domicilio en la zona urbana de la comisaría Marte R. Gómez y Tobarito, luego tuvo su misa en la iglesia del pueblo y fue sepultada en un panteón de Ciudad Obregón.

La pequeña gustaba de escuchar música todo el tiempo y bailar, por lo que durante su funeral su grupo favorito acudió y le interpretó algunas melodías.

Con la voz entrecortada, Jesús Virginia, madre de la menor, comentó que los malestares de su hija comenzaron la semana pasada, y se fueron agravando a cómo pasaron los días y que pese a hicieron todo por su recuperación, no resistió.

Le dolían los ojos, cabeza, el cuerpo y los huesos, resaltó, también sufrió de fiebres altas y, aunque intentó buscar atención médica en el Centro de Salud de la comisaría, no la recibieron.

Cuando la llevaron al Hospital en Obregón, dijo, no se imaginaba que ya no volvería a ver con vida a su hija.

No resistió, se vio muy mala, ya no pudo mi pequeña, tuvo mucho dolor, los médicos, tanto particular como en el hospital me dijeron que tuvo dengue…en cuanto llegó al hospital la entubaron y no resistió”, indicó.