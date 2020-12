Cumple Elián su sueño de ser soldado por un día 

CIUDAD OBREGÓN- Desde que era un niño, Elián Abdiel Amavizca, soñaba con el día de poder unirse a las filas del Ejercito Mexicano, ilusión que se vio un poco nublada luego de que fue diagnosticado con esclerosis idiopática juvenil hace un año, pero que pudo cumplir al ser nombrado “Soldado por un día” por el 60 batallón de infantería de Cajeme.

Vestido con un uniforme que fue hecho a su medida, acompañado por su mamá, abuela y sus hermanos y otros cadetes, el oriundo del poblado de Yécora, recorrió las instalaciones del cuartel y conoció las actividades que cada área del batallón realiza, como el entrenamiento de su unidad canina, su área de transmisiones, su unidad de primeros auxilios y el uso de sus vehículos oficiales.

El joven de 14 años de edad, platicó que desde que era muy niño tenia la ilusión de ser soldado y que haber podido recorrer las instalaciones del batallón, convivir con otros soldados y conocer que hacen en cada división le llenó de alegría el corazón.

“Estoy muy feliz, es mi sueño ser soldado, y que bueno que no me quede con las ganas, me gustó mucho el recorrido y me recibieron todos muy bien, todo lo que aprendí me gustó mucho, gracias a mi mamá que se movió e hizo muchas llamadas para que yo pudiera estar aquí”, compartió.