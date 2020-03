Crea observatorio Itesca para aportar a calidad ambiental

Ciudad Obregón.- A través de la vinculación con la sociedad, los organismos y entes del Municipio, el Itesca (Instituto Tecnológico Superior de Cajeme) busca evaluar los impactos negativos del medio ambiente, destacó Argelia Tiburcio Sánchez.



Previo a encuestas, se sabe que se percibe que la calidad del medio ambiente en el municipio es negativa, dijo la investigadora especialista en gestión del agua, y se deben buscar las estrategias para combatirla.



“Es el Observatorio Ambiental Ciudadano de Cajeme, A. C., este proyecto pretende ser una propuesta que vincule a la ciudadanía con el monitoreo ambiental, para poder tener una fotografía de lo que está sucediendo actualmente en materia ambiental”, comentó.



Este proyecto es un espacio de participación ciudadana, explicó Martín Villa Ibarra, investigador especialista en aire, a través de una página Web, en la que se logre un diagnóstico real de la situación ambiental.



“Los avances que llevamos, estamos recolectando información que hay en el área académica, en proyectos de investigación en diferentes cuestiones como el agua, aire, residuos, también estarán las ligas de las instituciones de gobierno, académicas que trabajan con la cuestión ambiental”, indicó.



Al momento, ya existe participación entre los sectores, pero hace falta una mayor comunicación, expuso, a la que ya se está desarrollando con Itson y el Ayuntamiento.



Tiburcio Sánchez señaló que la página tendrá además un área donde se recibirán quejas y denuncias, para evitar las problemáticas que más atacan a la sociedad, que según la perspectiva son las calles en mal estado, la mala recolección de basura, colonias ruidosas y otras más.



En temas de calidad del aire, que según estudios no es tan buena, no se ha logrado profundizar, lamentó Villa Ibarra, por falta de equipo.