Cooperativa de Transporte de Vícam alza la voz; desmienten liberación de vehículos

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Integrantes de la Sociedad Cooperativa de Transportes de Carga y Volteo de Vícam, pertenecientes al grupo del bloqueo carretero, desmintieron la liberación de vehículos, ya que los que se "soltaron" son particulares, indicó Arturo Martinez.

El vocero de la sociedad, platicó que el automóvil tipo sedán y el transporte de carga pesada que liberaron ayer en Vícam no son de la Cooperativa, sino de una empresa independiente; Transportes Osuna Osuna y fueron retenidos durante todo el tiempo que lleva el conflicto por error, motivo por el cual fueron regresados a su propietario, Jesús "El güero" Salido.

"Nuestros vehículos siguen decomisados en las oficinas y no son 6, son 9, ningún transporte que pertenezca a la cooperativa fue liberado como dicen, si se liberó uno, pero no pertenecía a la sociedad y por eso se soltó no por acuerdos como dijeron, sino por que se equivocaron y enmendaron su error", abundó.

No han tenido ningún tipo de acercamiento a las Autoridades Tradicionales, menos a personas que no tienen ninguna facultad dentro de los pueblos, por que este conflicto será solucionado por la sociedad civil, debido a que se violó el Estado de Derecho, resaltó.

"Lo único que nos resta es esperar a ver como avanza el problema dentro de las carpetas de investigación por que incurrieron varios delitos como privación de la liberta y la autoridad civil será la que dictamine que pasará, este problema no se puede llevar a las Autoridades Tradicionales como sugieren los otros (de oposición) por que violo el Estado de Derecho", explicó.

Nunca han estado cerrados a que se les investigue ni que se les realicen auditorias, dijo, pero no cualquier persona, el problema es de la cooperativa y entre miembros se tiene que solucionar.

Resaltó que los documentos con supuestas deudas que se mostraron son deudas que como cooperativa absorben en conjunto y que si tienen nombres individuales, es por que cada camión tenia a esa persona de chófer, no por que fuera deudor.

Siguen en espera de poder tener acceso a las oficinas y a los transportes para seguir generando dinero, ya que desde que los transportes están retenidos su trabajo está en pausa también, señaló.