Como cualquier otro día normal, Sandra Luz, pasará el del abuelo trabajando

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque el día del abuelo debería ser un día para celebrarlos y consentirlos, no todos tienen este privilegio y para muchos, como Sandra Luz, es como cualquier otro día normal y lo pasará vendiendo nopales, porque sino no tiene para comer.

La abuelita, de 58 años de edad, de la colonia Centro, platicó que tiene cuatro hijos y cuatro nietos, pero que no tienen la costumbre de festejar este día y que en su familia lo ven como cualquier otro.

“Es un día normal, nunca nos han festejado a mi esposo y a mi este día del abuelo, es más ni nos acordamos que existe, nosotros como siempre salimos a trabajar, porque si no trabajamos no tenemos para comer, hoy no hacemos nada diferente, ni visitas ni nada”, subrayó.

De lunes a sábado se instala en los alrededores del Mercado Municipal desde las 8:00 hasta las 14:00 horas, dijo, un tiempo uno de sus nietos vivió con ellos y le ayudaba con las ventas, pero desde hace dos años sale sola a ofrecer sus productos.

Con un poco de nostalgia, comentó que le gustaría que fuera diferente su situación y poder festejar con un pastel, comida de fiesta y poder recibir a sus nietos, pero que la condición económica de su familia no se lo permite y tampoco la pandemia.