Colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón consideran un "freno" Ley Ingrid

CIUDAD OBREGÓN.- Durante el último año y medio el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón han podido regresar a 153 desaparecidos, encontrados sin vida, con sus familias, gracias a que se compartieron fotografías de los restos o pertenencias, lo que ya no podrán hacer por la Ley Ingrid.

Juana Aguirre Avitia, vocera del colectivo de búsqueda de desaparecidos, manifestó que la ayuda que dan los grupos buscadores no solo son para los municipios donde trabajan, si no, también para sitios aledaños y que pueden llegar a ellos por las redes sociales y el registro que llevan en sus páginas, lo que ya no podrán hacer.

La mayoría de los cuerpos que nosotros hemos encontrados, a raíz de que la gente ve en nuestra página las fotos del lugar, las prendas, vestimentas, accesorios y restos, por ese motivo se logran identificar y se nos hace injusto porque mucha gente está atento esperando de lo que nosotros compartimos para ver si encontramos a su familiar”, comentó.

Destacó que aunque no conocen con precisión lo que pueden o no hacer, con base a esta ley, consideran que es un “freno” que las autoridades les está poniendo para tratar de tapar la realidad que se vive en Cajeme donde muy seguido se encuentran fosas clandestinas.

La implementación de esta ley, dijo, vendría a hacer más lentos los procesos de identificación y entrega, lo que provocará que la fosa común se llene más, porque es muy poco el tiempo que los restos duran en Medicina Legal.

Señaló que pese a esto no dejarán de trabajar y buscar a sus desaparecidos, pero que buscarán ampararse para no resultar afectadas por la labor de apoyo a la sociedad que están haciendo.

No quieren que nosotros los pongamos en evidencia con la sociedad de que ellos no están buscando, de que ellos no están trabajando y no están encontrando a los desaparecidos”, platicó.

Añadió que más que trabas de las autoridades y la ley, lo que requieren es un apoyo real para poder dar con el paradero de las más de 700 personas con ficha de desaparecido con las que cuentan.

Para saber:

La "Ley Ingrid" es una reforma al Código Penal Federal para sancionar a toda aquella persona que difunda imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal, condiciones personales de una víctima o las circunstancias de un delito.