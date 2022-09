Colapsado 45% de drenaje en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Al menos 450 kilómetros de los mil que existen de drenaje sanitario en Cajeme están colapsados y requieren reparación o cambio total, informó Luis Miguel Castro Acosta.

El director de Oomapasc compartió que esta problemática es más notoria en las colonias que tienen más tiempo de vida, es decir al Oriente y Sur de la ciudad.

De momento, indicó, están realizando reparaciones importantes en la colonia Campestre, Primero de Mayo, Sóstenes Valenzuela, Valle Dorado, entre otras que pertenecen a las zonas antes mencionadas.

Traemos arrastrando este problema, es una herencia no sólo de esta administración pasada, sino de otras más atrás también, se está trabajando constantemente, aunque las personas no lo vean, realmente se ha invertido, pero como es subterráneo, la gente no lo puede ver de primera vista”, indicó.