Ciudad Obregón: Se manifiestan nuevamente por mal estado de las calles y drenaje

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-El mal estado de las calles y drenaje del municipio ocasionó que alrededor de 40 personas se manifestará por fuera de Palacio Municipal en exigencia de que sean reparadas a la brevedad, al igual que este grupo, en los últimos diez días se han registrado al menos cuatro protestas más por estas mismas problemática.

Las personas arribaron en punto de las 10:00 horas a las calles 5 de febrero entre Hidalgo y Allende y se mantuvieron durante al menos media hora por fuera de Palacio Municipal, para posteriormente trasladar su protesta a las oficinas de presidencia, al interior del recinto.

Martín Martínez Barceló, uno de los manifestantes comentó que estarán realizando este tipo de protestas el tiempo que sea necesario y hasta que las autoridades comiencen a reflejar resultados, ya que es una lastima e inconcebible como están las calles del municipio en estos momentos.

De ser requerido vamos a estar viniendo semanalmente para exigir resultados al alcalde, a las autoridades, es un cochinero de calles las que tenemos, somos muchos los ciudadanos hartos, por no decir que todos, más de uno ha tenido problemas por el estado de las calles, y se resiente andes a pie, carro, camión”, resaltó.

"YA ESTAMOS HARTOS": MANIFESTANTE

Julieta Gómez, otra manifestante, expresó que están hartos de cómo se encuentran las calles y que el mismo discurso de que ya están trabajando no los convence, porque eso no se ve reflejado en la ciudad, al contrario.

“Somos ciudadanos que tenemos un problema, y queremos tener resonancia, no son amenazas, si no, que ya estamos hartos de todo esto, ya no queremos que nos estén mandando con una y otra instancia, ya estamos cansados, ya deben prestar atención somos muchos grupos los que nos estamos manifestando”, indicó.

El resto de los inconformes coincidieron que requieren que les den una respuesta real y que se comience a ver la mejora en los servicios básicos y las calles, y que de no ser escuchados en lo local, se moverán a lo estatal y si es necesario hasta con el presidente de la república.