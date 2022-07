Ciudad Obregón: Madrugan para hacerse prueba Covid

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-Durante las últimas semanas se han podido apreciar a gran cantidad de personas con síntomas de Covid-19 por fuera de la Unidad Médica Familiar Número 1 (UMF) del IMSS en Cajeme en espera de pasar al Triage respiratorio y realizarse una prueba.

Algunos sentados en sillas bajo una carpa que el Instituto puso, otros en el piso, unos más de pie, se mantienen esperando a que la fila avance para poder ingresar a recibir atención médica.

José Carlos, paciente en el lugar, expresó que hay pocos espacios, porque él tiene tres días sin alcanzar pruebas, pese a que llega entre las 5 y 7 de la mañana.

Van tres días que me voy sin hacerme la prueba, llego bien temprano y ya está la gente, no sé cuántas estén haciendo, pero no están alcanzando”, comentó.