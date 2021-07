Ciudad Obregón: Colectivos de búsqueda son víctimas de extorsiones

CIUDAD OBREGÓN.- Como si el buscar a un familiar desaparecido no fuera suficiente, en medio del sufrimiento los distintos colectivos de búsqueda de personas del municipio de Cajeme han sido víctimas de extorsiones.

Al compartir información de contacto en las fichas de búsqueda, personas se aprovechan y les solicitan grandes cantidades de dinero a cambio de otorgarles supuesta información sobre la ubicación de sus familiares en calidad de desaparecidos, lo que resulta ser un engaño.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Según estadísticas del Semáforo Delictivo Sonora, Cajeme es el tercer municipio del Estado de Sonora en el que más se registra este tipo de delito (extorsión), con un 12%; antes de se encuentran Hermosillo con 17%; y Agua Prieta, con 38%.

En información del mismo portal esta problemática ha mostrado un repunte en los últimos dos años, ya que durante 2019 se tuvieron dos denuncias, en 2020 fueron cinco, contra cuatro que ya se acumulan a la fecha.

Con base en los datos anteriores, durante 2021, en comparación con la media, este delito ha mostrado un incremento del 400%.

• Los distintos grupos de buscadoras son advertidos de tener cuidado con las extorsiones.

SE APROVECHAN

“Raquel”, quien tiene a uno de sus hijos desaparecido desde 2017, acumula tres extorsiones consumadas desde entonces y al menos 10 intentos más.

La madre de familia, compartió que desde el momento que comenzó a buscar a su hijo se ha topado con muchas personas mal intencionadas que buscan salir beneficiadas de su condición.

Cuando era “novata” y su hijo tenía pocos meses de desaparecido, recordó, en tres ocasiones fue víctima de extorsión y perdió alrededor de 50 mil pesos con la esperanza de saber algo de su retoño.

“Es muy feo, juegan con nuestros sentimiento e ilusiones; en mi caso tuve que pedir préstamos con la esperanza de que me dijeran algo de mi hijo, pero al momento de pagar o me daban datos que no me servían de nada, o dejaban de tener contacto conmigo”, indicó.

En las tres ocasiones interpuso una denuncia, mencionó, pero hasta el momento no ha pasado nada y que posterior a esas ocasiones, muchas otras veces han seguido intentando engañarla, pero ya no cae.

“La gente es insistente, ven la necesidad y de ahí se agarran, es lógico que mis números de contacto estarán por todos lados, así como la información de mi hijo, pero eso no les da derecho a aprovecharse de uno”, mencionó.

Por lo general son personas con acento sureño los que hacen las llamadas, pero que tienen número de la región, por lo que es más fácil que terminen engañadas, además de que hasta editan fotografías para hacer todo más creíble.

ESTÁN AL ACECHO

Nora Alejandra Lira Muñoz,

líder de las Rastreadoras

de Ciudad Obregón

Nora Alejandra Lira Muñoz, líder de las Rastreadoras de Ciudad Obregón, explicó que las personas que se dedican a extorsionar están al acecho de las nuevas fichas de búsqueda que se publican, pues se trata de nuevas víctimas.

En cuanto ven que hay una publicación y uno inocente que no sabe qué hacer, rápido publicas la foto y los números para que te digan cualquier cosa, cualquier información y te llaman y tú crees, no piensas que la gente puede jugar con algo tan delicado”, aseveró.

En su caso personal, subrayó, en varias ocasiones le marcaron tratando de venderle información de su hija, intentando cobrarle cantidades altísimas de dinero y que en una sola ocasión, para no quedarse con la duda de si era verdad o mentira, lo depositó.

“Me quedaba la duda y si es verdad y si por mi culpa, si no doy el dinero, la matan... hasta que una persona me dijo ‘dalo y si es verdad o mentira ya no te vas a quedar con eso en la cabeza’; después aprendí y me di cuenta que a todas nos tratan de extorsionar al principio de nuestras búsquedas”, platicó.

Indicó que hay bandas enteras que se dedican exclusivamente a extorsionar a familias con personas desaparecidas, pues ante la ignorancia y la esperanza de estas, son “blanco fácil”.

TRATAN DE PREPARARSE

Ana Isabel Castro Cota,

secretaria del Colectivo

Guerreras Buscadoras de Cajeme

Ana Isabel Castro Cota, secretaria del Colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, explicó que aun cuando las miembros del colectivo al que pertenece no han sido víctimas de este delito, ella si cuando pertenecía a otro, por lo que las preparan para no caer en esto.

En mi caso sí fui víctima, nos sacaron una cantidad de dinero, pues creímos que era cierta la información de que esa persona sabía el paradero de mi esposo, pero fue porque ellos revisan perfiles, estudian a las familias, ven en las páginas para sacar información”, lamentó.

Tratan de estar capacitadas, detalló: Si reciben llamadas de números desconocidos con ladas extrañas no contestan y en caso de atenderlas no se dejan enredar en ese juego.

“Ha pasado que unos familiares del colectivo contestan y les dicen que tienen a su familiar y si no depositan una cantidad les van a hacer daño, pero por experiencias ya sabemos que eso no es verdad”, puntualizó.

Constantemente, manifestó, están buscando los números que ya están identificados como delictivos y los publican en sus páginas para alertar a las familias de personas desaparecidas.

Además, expresó, utilizan aplicaciones contra extorsiones que de manera automática identifican los números que son de riesgo.