Cierran los comercios de la Laguna del Náinari

Ciudad Obregón.- El 100% de los comercios de la Laguna del Náinari y de algunas plazas públicas, fueron retirados y cerrados como parte de la contingencia por el Covid-19, anunció Miguel Ángel Caro Rincón.



El titular de Inspección y Vigilancia en el municipio explicó que el cierre de los locales comerciales de la Laguna se dio en busca de evitar la afluencia de personas en los espacios públicos municipales, y así disminuir el riesgo de contagios.



“Esta medida es con la finalidad de que no se realice aglomeración de gente en parques, plazas, jardines públicos y áreas recreativas, por lo que no se está permitiendo la apertura de negocios, inclusive de los catalogados como esenciales”, comentó.



Puestos fijos tradicionales de antojitos como raspados, elotes y otros alimentos, fueron cerrados también en la plaza de la calle California y Zaragoza, dijo, de manera no opcional.

“Se aplicó por espacio público municipal; los helados de la California que nunca se habían cerrado ya están cerrados”, mencionó.



En caso de que estos comerciantes intenten colocarse de nueva cuenta, serán retirados, advirtió, y no habrá permiso o justificación alguna para que suceda lo contrario.



Recordó que al igual que para el sector comercial formal que incumpla, habrá multas que pudieran llegar a los 4 mil 344 pesos, y a la revocación del permiso de comercio por parte de Inspección y Vigilancia.