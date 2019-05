Causan destrozos en Callejón del Arte de Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Destrozos que acabaron con el trabajo que durante semanas ejecutaron artistas de diversas zonas de la ciudad y activistas en busca de rehabilitar los callejones, registró el Callejón del Arte o Bunka, lamentó Rafael Evans.



El precursor del proyecto y activista explicó que los daños por parte de un empresario de la zona se dieron en los adornos visuales, en las luminarias, sombrillas, adoquín y murales, sobre el callejón Colombia, entre Galeana y No Reelección.



Ante esto, el Bunka, que cada fin de semana recibe decenas de jóvenes, chicos y grandes en busca de recrearse, permanecerá cerrado, anunció, por reparación.



"Estamos muy desconcertados, este espacio se operó de manera muy activa desde el 22 de diciembre, muchos ciudadanos participaron en el rescate, dando ejemplo de que cuando se unen pueden lograr grandes cosas", comentó.



Los daños se dieron por parte de Ignacio Topete, quien presuntamente buscaba realizar un proyecto en su espacio, un terreno que tiene, añadió, pero sin tener un permiso.



"Desde el 12 de mayo se acerca conmigo y me dice que hará algo en su predio, nosotros no somos gobierno, confié en que tenía permisos, es una persona prepotente, yo pregunto si tiene esa autorización, y me dicen: ‘Pónganse de acuerdo’, no tenía permiso", detalló.



Esta persona ingresó y tumbó la puerta con una retroexcavadora y se robó todo, añadió, y dañó todo lo decorado con donaciones por parte de empresas y realizado con manos ciudadanas.



"Él está necio, que tiene un proyecto desde años atrás, desde que comenzamos con el proyecto no estuvo de acuerdo, decía que era muy vulgar, al ver el éxito del espacio vio el beneficio, quiere hacer un centro comercial, compró hasta a una hermana otro espacio", lamentó.



El Ayuntamiento fue el primero en dar el apoyo al informar que no había permiso para ninguna obra, añadió, y menos para tirar un mural y dejar una zona de riesgo.