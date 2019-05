Canaco pide cuentas por obras inconclusas

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Un enérgico llamado a las autoridades locales por las obras inconclusas, realizó José de Jesús Nares Félix, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón, sobre todo en Sufragio Efectivo y Jalisco.



Aunque el pasado 26 de abril del 2019, cuando José Carlos Galindo Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano en Cajeme, anunció tras sostener una reunión con las empresas encargadas de las obras, la conclusión para el 10 de junio, no se ven avances, dijo, y es urgente la entrega a la brevedad.



Expuso que el incumplimiento de los plazos en la finalización de las obras, ha dejado afectaciones en los negocios en el tema de los accesos, vialidad, andadores, banquetas, bocacalles y demás, que quedaron destrozados y generan una gran cantidad de polvo, especialmente en el ares del bulevar Rodolfo Elías Calles.



Los responsables o encargados de que la empresa constructora cumpla con los tiempos del proyecto, deben hacer algo al respecto, subrayó, para evitar un mal mayor.



"Hace tres años cuando inició el proyecto se convocó a todas las empresas que se verían afectadas para presentarles la logística y los tiempos de construcción de cada fase, pero ninguna se cumplió, hasta la fecha en el último tramo se acordó que en mayo terminarían y no se ve tampoco que vayan a cumplir", manifestó.



El presidente de la República indicó junto con la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, que ya estaba todo listo para avanzar en la modernización y conclusión de las vías, recordó, pero aún no se toman las medidas pertinentes para solucionar la situación, ni se fincan las responsabilidades por el incumplimiento del contrato.