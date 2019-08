Cambian de grado a 153 policías en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- 153 policías municipales de Cajeme fueron cambiados de grado luego de la revisión de expedientes según lo marca el Modelo Nacional de Policías, informó Víctor Ibarra Apodaca.



El regidor presidente de la comisión de Honor, Justicia y Promoción platicó que derivado de la revisión de expedientes, 153 elementos resultaron con cambio en el grado policial, basándose en los nuevos lineamientos del modelo nacional de policías.



Algunos se les aumentaron y a otros se les degradó y para ello se evaluó nivel de escolaridad, capacitación, antigüedad, examen del C3, entre otros, abundó.



Señaló que los que obtengan grados policiales más altos serán los que tengan los mejores méritos y perfiles, no por otros motivos como se había hecho en otras



administraciones.



"Estos cambios no afectará en los sueldos, solamente se reordenará y todo se hará de acorde a sus derechos laborales", manifestó.



Aunque en muchos otros municipios se está estudiando si se aplican o no estas revisiones, dijo, Cajeme lo inició desde el pasado sábado.