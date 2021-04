Cajeme es una de las 10 ciudades más violentas del mundo: Consejo Ciudadano para la Seguridad

CIUDAD OBREGÓN.- Cajeme se encuentra entre las 10 ciudades más violentas del mundo, junto con Celaya, Tijuana y Juárez, entre otras, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.



El organismo afirma que por cuarto año consecutivo una ciudad mexicana es la más violenta: En 2020 fue Celaya, Guanajuato, con una tasa de 109.38 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Según el listado, Ciudad Obregón registró el año pasado 309 homicidios, para una tasa de 101.13 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

En siete de las trece ediciones anuales de este ranking la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana (esto es, en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019 y 2020).



En la lista se encuentran también Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan, Michoacán.



"México ya lleva dos años como epicentro mundial de la violencia homicida. No es una casualidad. En 2019 y 2020 se ha aplicado la peor política de 'control' del crimen, por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: Por un lado, al no actuar contra los grupos criminales, principales responsables de la violencia, más que excepcionalmente, bajo la suposición de que si las fuerzas del orden no molestan a los hampones, ellos se portarán bien; por otro lado, aplicar vastos programas de subsidios con la esperanza de que los delincuentes, a cambio de ellos, dejen de delinquir", destaca el comunicado de la organización.



Al tiempo, y fundamental para abatir la delincuencia, lograr justicia y paz en el País, cita, se hace un llamado a todas las organizaciones ciudadanas, sociales, a las agrupaciones religiosas, a sus líderes, a que reactiven la denuncia ciudadana.



"Hay que seguir alzando la voz", refirió, "esta crisis de violencia, impunidad e inseguridad junto con la pandemia ponen en grave riesgo la convivencia pacífica en todo México".