Buscan ganaderos salir avante pese a la grave sequía

CIUDAD OBREGÓN.- Aunque las lluvias esperadas no lleguen y se les incrementen los costos de operación, los ganaderos de la región seguirán con la exportación que mantuvo precios bajos en junio y que han ido recuperándose este mes.



Ricardo Alcalá Roiz, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Aglvy), expuso que aunque son necesarias las lluvias para el alimento y el pasto, ya están preparados para hacerle frente al periodo de sequía, que se ha mantenido desde hace meses.



"Gran parte de lo de la trilla del trigo se hace gavilla, que es el 80% de lo que acarrea el ganadero para la zona serrana, nosotros como Asociación también hicimos unas pacas y aún hay para los socios, o muchos acuden directamente a los campos donde están surtiendo", comentó.



Según se preparan cada año, suelen salir sin problema del tiempo de no lluvias, pero este año en que aunque los pronósticos marcaban que caería el agua y no ha llegado, también se está preparados, mencionó, con abasto de gavillas del año pasado.



"Siempre estamos preparados con pastura, para tener preparada por si se alarga esto, tenemos pastura de más para lo que se ofrezca", añadió.



Aunque los datos de las exportaciones se concentran en Hermosillo en la ganadera estatal, no ha habido problemas en el tema, dijo, y pese a que Donald Trump intentó también poner arancel en la ganadería.



Destacó que Sonora y México es autosuficiente en este sector, y que el 90% del macho sale hacia Estados Unidos, y no se supiera que hacer si se cerrará la frontera, pues el cierre de la ganadería sería más que seguro al no haber a quien venderle.



"Sonora es el número 1 a nivel república, estamos libres de tuberculosis y brucelosis, nomás Sonora lo tiene, por eso es que está tan hermética la línea para que no entre Chihuahua, Sinaloa, porque ese ganado siempre están buscando la manera de ingresarlo para hacerlo sonorense y poderlo exportar", concluyó.