Buscan descartar contaminación de agua en Cajeme

HERMOSILLO, Sonora.- Para evitar males en la salud de la población, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Cajeme, mantiene sus monitoreos en el agua en diferentes zonas de la diudad.



Roberto Gamboa García, director general de la paramunicipal, informó que la primera revisión arrancó en el Canal Alto y Bajo, con el fin de garantizar que el agua esté libre de todo material que pudiera poner en riesgo la salud de las familias de la localidad.



"Estamos muy al pendiente de que toda el agua que salga de las plantas tenga la mejor calidad, hasta el momento hemos estado en estrecha comunicación con las autoridades correspondientes y no han informado de algo que pudiera poner en riesgo a los usuarios, pero vamos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no haya presencia de ningún material nocivo", comentó.



Los muestreos serán analizados en laboratorios certificados, dijo, acción que se suma a los que ya realizan los diferentes órdenes de gobierno.



"Se tomaron muestras de las fuentes de abastecimiento de la Planta Potabilizadora 1 y 2, así como de la 3 y 4, la de Villa Bonita, Kilómetro 9, Hornos, Providencia y Rosales, que son las que provienen de los canales que toman su agua del río Yaqui", indicó.



Estas acciones se instalaron tras el supuesto derrame de material tóxico a la altura del municipio de Ónavas, señaló, en la región serrana.



Explicó que aunque las muestras para detectar metales pesados tendrán resultados en aproximadamente una semana, el Organismo continuará realizando sus revisiones diarias en la calidad del agua, en busca de garantizar que todo el recurso hídrico de las plantas potabilizadoras y los hogares se encuentre en condiciones óptimas para su consumo.



"Se está en comunicación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Salud, hasta el momento no han detectado ninguna sustancia que pudiera ser nociva para la salud de la población en el río", concluyó.