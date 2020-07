Busca redimir con arte la identidad de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- El artesano, Francisco Cardenas Angüis, con 40 años de experiencia y famoso por realizar esculturas y murales en distintos puntos del municipio se encuentra realizando un "pisal" en las rampas de la Laguna del Náinari como parte de su proyecto de convertir el lugar en la galería de arte al aire libre más grande de México.

Explicó que un "pisal" es un mural realizado en el piso con azulejo y que el que se encuentra realizando en una de las rampas que conectan el deportivo con los puestos de comida de la Laguna del Náinari mide 60 metros de largo por 13 de altura.

Cuando me di cuenta que la percepción que las personas tienen de mi ciudad es entorno solamente a la violencia, pensé tengo que hacer algo para cambiar el referente y la reflexión me llevó a ver que lo que hacía que otros lugares, como París, fueran vistos más allá del crimen en ellos era el arte", subrayó.

Con esta actividad busca convertir el área en la galería de arte al aire libre más grande México, señaló, empezó decorando las piedras y realizando murales en las canchas, y ahora continuará con la decoración de las 8 rampas existentes.

Empezó hace unos meses y lleva un adelanto de aproximadamente 130 metros cuadrados, donde con azulejos de colores vistosos ha plasmado en las siluetas de diferentes animales como; ardillas, pericos, mariposas, iguanas, serpientes, ranas, perros, gatos entre otros.

"La inspiración del diseño de este pisal nació porque cuando he estado trabajando en la laguna me he topado con muchas especies de animales y lo estoy plasmando como un inventario de las especies de la región, dividido en aire, tierra y agua", subrayó.

Planea al concluir la decoración de las rampas, elaborar unas esculturas acuáticas para la "Novia de Cajeme", y aunque ya tiene los diseños, todo es un paso a la vez, manifestó.

Está realizando este proyecto con recursos propios por eso va "lento", dijo, quien quiera ayudar con la mano de obra puede acercarse a él, y de igual forma todo aquel al que le gustaría apoyar con donaciones de material para continuar con este sueño.