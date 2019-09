Busca contribuir a crear un mejor lugar para vivir

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- A 28 años de mantener sus servicios en el estado de Sonora y otros 10 estados del País, R. Baidón y Asociados arrancará el año próximo con el programa Construyamos Sonora, con el que se reforzará su responsabilidad social en la comunidad.



Rogelio Baidón Olvera, director general de la empresa dedicada a la asesoría profesional en programas de seguros y fianzas, recordó que parte importante del crecimiento mantenido a lo largo del tiempo, ha sido la responsabilidad social que los ha caracterizado, la cual hoy los ha llevado a recibir el Premio a la Filantropía Sonora 2018.

Iniciamos prácticamente con una pequeña oficina, había nada más una asistente, un servidor y tres teléfonos, la estrategia siempre ha sido el servicio, buscar innovar, así fuimos creciendo, ahorita somos 55 personas", comentó.

Desde la instalación de la empresa se comenzó con la aportación en la comunidad conforme a las capacidades que se tenían, expuso, y nunca se imaginaron todo lo que un día se iba a lograr.



"Siempre hubo un sentido muy humano, de responsabilidad social, quizás lo hacía yo en lo personal, de alguna manera viene desde antes de que iniciara la empresa, por mis hijos participaba en la sociedad de padres de familia de la escuela, me tocó también participar mucho en los movimientos de los scouts, y de alguna manera te vas formando en el sentido social y de ayuda a los demás", señaló.



LOS RECONOCIMIENTOS



Fue hace 3 años cuando la Fundación del Empresariado Sonorense (Fesac), los sorprendió con un reconocimiento por su labor altruista, destacó, aunque siempre se ha realizado, y no en busca de recibir algo más que un mejor entorno donde vivir.



Además, desde hace nueve años, se cuenta con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, y se ha apoyado a diversos proyectos sociales, con recursos económicos, en especie, y se ha participando activamente con voluntariado en un sinfín de actividades, manifestó.



Hoy, al continuar con el apoyo a las nuevas generaciones a través de becas, despensas, campamentos y pláticas, de nueva cuenta serán reconocidos, indicó, por toda la labor que se ha logrado también con el esfuerzo y trabajo en equipo.



"No es que busquemos esto realmente, nuestro compromiso es con la comunidad, y el recibir un reconocimiento como este nos hace comprometernos más con lo que estamos haciendo", detalló.





LOS PROGRAMAS



Son nueve los programas encabezados por la empresa como el de Bien-Estar, Re-Creación de Parques y otros más, mencionó, y al menos nueve más en los que se ha participado por medio de alianzas, sin contabilizar las 17 acciones en las que también se ha impactado en los últimos cuatro años, a través de apoyos, donaciones y demás.



Añadió que en dicho periodo de tiempo, se ha logrado impactar de manera directa a al menos mil 800 personas, número que se mantiene siempre en incremento.



Al creer que se puede lograr un servicio extraordinario y además mejorar la calidad de vida de una persona y su familia, dejando un efecto positivo en la sociedad, se debe buscar gente extraordinaria para desarrollar las acciones, detalló, y sobre todo buenas personas.



"A veces hay que buscar algún medio para hacerlo, alguna Fundación, de esa manera tratamos de formar hacia adentro. Hacia afuera en la parte de formación hemos apoyado a diversos proyectos y estamos en diferentes alianzas como: Sumarse, que están enfocados en la educación", añadió.



El tema ambiental también ha estado presente dentro de los ejes de trabajo y se recicla todo el plástico que se genera dentro de la empresa, detalló, además del papel o cartón.



"Trabajamos no sólo para brindar servicios profesionales en excelencia, sino en crear una cultura de responsabilidad social alineada a nuestra estrategia de negocio y filosofía", subrayó.



CONSTRUYENDO SONORA



Después de dos años de planes y pláticas, el programa Construyendo llegará a Sonora en febrero de 2020, anunció, con cinco para los más necesitados.



"Nuestros colaboradores participan en la asociación Construyendo en la Ciudad de México, con la finalidad de aprender y replicar el proyecto en nuestro Estado. Este proyecto tiene como objetivo construir una vivienda a familias de escasos recursos, así como aulas escolares en zonas marginadas.



"Se da a través de la participación de la familia beneficiada, y de un voluntariado de jóvenes de preparatoria, universidades y personal de empresas, creando una consciencia social en estos últimos y la necesidad de ayuda a los demás en su desarrollo", explicó.



Con este proyecto se dará paso al 29 aniversario y se esperarán los 30, añadió, sin perder su esencia y servicio.