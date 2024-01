Bajas temperaturas dañan algunos cultivos del Valle del Yaqui

Ciudad Obregón.- Las temperaturas de hasta -2 grados celsius que se reportaron en algunas zonas del Valle del Yaqui dejaron algunos daños en los cultivos de frijol, maíz y hortalizas, pero hasta el momento no se ha cuantificado de cuanto se trate, informó Humberto Borbón Valencia.

El Gerente General del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), manifestó que aunque la temperatura bajo de 0, mayormente se mantuvo entre 0 y 1 grados Celsius, lo que no es “normal” en estas zonas.

En el caso de las hortalizas, explicó, los productores han estado aplicando riegos y tapando cultivos como prevención para amortiguar los daños que pudieran dejar las bajas temperaturas.

Los cultivos en riesgo por estar en etapas tempranas, resaltó, son alfalfa, papa, tomates, chiles, maíces, brócoli, calabaza, apio, entre otras hortalizas.

“Teníamos algo de tiempo que no se llegaban a temperaturas tan bajas, pero estamos en temporada de este tipo de eventos y seguirán presentándose días muy fríos, o extremosos y ojalá esto no cause un daño tan severo, pero si tenemos cultivos sensibles a estos fenómenos”, indicó.