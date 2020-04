Baja movimiento en Laguna del Náinari

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Sólo cuatro comercios de cocos están laborando en la Laguna del Náinari por el llamado de las autoridades a parar por el Covid-19.



Omar García López, titular de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, expuso que aunque no está obligado su cierre al estar al aire libre, los propietarios cerraron por la falta de ventas.



“Los puestos vamos a notificarlos para que cierren desde las 7 de la tarde, por el 8 a 8, el cierre también se está dando porque no les está conviniendo abrir”, comentó.



En la Laguna son 39 puestos comerciales, recordó, y la semana pasada estaban 7 abiertos.

Señaló que el tema que está por analizarse, es el del ejercicio al aire libre, el cual sigue por parte de los deportistas.



“Voy a tener una reunión con Protección Civil por los ejercicios al aire libre, y aparte por el anuncio de 8 a 8, tendremos que hacer filtros para invitarlos a no hacer ejercicio (en la Laguna del Náinari)”, detalló.



La afluencia de corredores ha bajado en un 70% y el de las ventas en comercios en un 90%, añadió, pero temen suba con la llegada de la Semana Santa, cuando se deberán poner filtros y medidas más específicas.