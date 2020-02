Ayuntamiento de Cajeme se olvida de arreglar calles

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Enojo, frustración, molestia, gastos innecesarios en reparaciones a sus automóviles y trastornos en la afluencia vehicular, son sólo algunas de las consecuencia generadas por el mal estado de las vialidades en Cajeme.

Desde hace más de 5 años el panorama de las calles en el municipio va en decadencia, de Norte a Sur y de Este a Oeste pasando por comisarías, colonias populares y las de más renombre, las condiciones de las avenidas son las mismas, llenas de hoyancos, destrozadas e intransitables y no se ve para cuándo se solucione totalmente.

Este tema cada vez afecta más la imagen de la ciudad y sobretodo a los miles de automovilistas que transitan diariamente por estas calles, se quejan ciudadanos.

Calles que "reparan" y rápidamente vuelven a presentar el mismo problema, es la mayor denuncia de cajemenses, ya que afirman se deben de realizar trabajos de solución definitiva, no sólo parcial.

Lucila Castro Soto, de la colonia Primero de Mayo, comentó que ya está cansada de reportar y reportar los baches que hay en la Justicia Social, calle donde vive, y que han causado grandes afectaciones, no sólo a su vehículo, sino también a los cientos que pasan por ahí diariamente.

"Antes llamaba cada rato a reportar la calle, que vinieran y le pusieran atención, pero ya me cansé, ahora no queda más que transitar con mucho cuidado para no caer en un bache y poncharte o algo más", indicó la vecina de la Primero de Mayo.

Parece la luna

Platicó que por su trabajo anda de arriba para abajo por todas las colonias y que en todas el panorama es el mismo, a excepción de uno que otro fraccionamiento nuevo.

"Por donde andes de la ciudad es un cochinero, por eso los carros no duran y todo les suena. Aparte más tardan en tapar los hoyos que en lo que vuelven a brotar", enfatizó.

Por otro lado están los ciclistas, que también utilizan las vialidades para transportarse.

Carlos Montoya, que es repartidor de alimentos en bicicleta, comentó que le realiza reparaciones a su medio de transporte casi diariamente debido a que, por las condiciones actuales de las calles, se le ponchan las llantas o se le enchuecan los rines.

"Me sale caro que las calles estén tan feas, porque es una de estarle reparando casi diario algo a la bici, cuando no es la llanta es el rin, inclusive quebré el ‘cuerno’ una vez que caí en un hoyo", subrayó.

Aunque nunca ha sufrido algún accidente por caer en un bache, dijo, en varias ocasiones ha estado a punto de ser atropellado, ya que por caer en hoyos pierde el control de la bicicleta y casi es arrollado por vehículos.

Vecinos actúan

En una publicación explicaban qué materiales comprar y cómo prepararlos para poder tapar ese bache que tanto molesta.

"Si estás aburrido y tienes $150 pesos, puedes tapar ese bache que te da dolor de cabeza, compra 10 kilos de cemento y grava, mézclalos con agua, y tapa tu bache más cercano", compartieron.