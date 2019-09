Atienden a 30 niños migrantes en Central de Cajeme por mes

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Atención médica, alimentación balanceada, un lugar donde pasar el día y estudio de sus condiciones de vida son algunos de los servicios que brinda la Estación del Niño Migrante de la Central Camionera a alrededor de 30 menores migrantes por mes, aseguró Omar Serna Córdova.



El director administrativo de la Central platicó que desde que se implementó el programa se han podido detectar y atender al menos a siete menores por semana procedentes principalmente del Sur del País, de Centro y Sudamérica que viajan hacia Estados Unidos.



Al notar que un menor intenta viajar solo lo canalizan y evalúan las circunstancias que lo llevaron a trasladarse de esa manera, señaló, y de contar con familia, se le localiza, y de no tenerla, se les da seguimiento hasta que llegan al destino que desean.



"Aunque ha bajado el paso de menores migrantes por la Central, ya que saben que estamos muy duros con el control de estos, se mantiene el flujo permanente, no hay semana que no se registren varios que atender", resaltó.



Hay casos muy delicados, dijo, hace poco atendieron a un par de hermanos de 13 y 12 años de edad que viajaban solos hacia San Luis Río Colorado para encontrarse con un tío porque su mamá los había abandonado.



Agregó que en este espacio también se ofrecen servicios médicos gratuitos a la población en general como toma de presión y glucosa, consultas por enfermedades menores, hidratación, entre otros.